Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» сообщил об уходе защитника сборной Хорватии официально

01 Июля 2022 • 12:01 Комментировать

Хорватский защитник Шиме Врсалько больше не является футболистом мадридского «Атлетико», об этом сообщается на официальном сайте «матрасников». Испанский топ-клуб и 30-летний игрок завершили сотрудничество в связи с истечением срока трудового соглашения.

Напомним, что Врсалько защищал цвета мадридского коллектива с 2016 года, а в сезоне-2018/2019 поиграл на правах аренды за миланский «Интер».

В минувшем розыгрыше испанского чемпионата хорватский футболист провел 21 поединок, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В его пассиве четыре желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Шиме Врсалько
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
12:07 · Англия. Премьер-лига
Мёлестен: «Де Йонг может помочь «МЮ» доминировать в матчах»
12:01 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» сообщил об уходе защитника сборной Хорватии официально
11:24 · Испания. Ла Лига
«Реал» показал новую форму в оригинальном цвете 2 фото
10:59 · Испания. Ла Лига
Кавани хочет играть в Ла Лиге, один местный клуб из топ-10 готов предложить ему контракт
10:53 · Испания. Ла Лига
Хименес хотел бы остаться в «Атлетико» на всю жизнь
10:20 · Испания. Ла Лига
Один из нападающих «Реала» готовится к трансферу
10:11 · Италия. Серия А
Клуб Серии А может усилиться полузащитником «Барселоны»
09:56 · Испания. Ла Лига
Пике будет судиться с Шакирой после расставания из-за измены
09:41 · Италия. Серия А
«Фиорентина» назначила медосмотр форварду «Реала»
09:39 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла новый клуб для Юмтити
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» сделала предложение по трансферу Рафиньи
09:25 · Испания. Ла Лига
Звёздный испанец решил уйти из «Реала»
09:20 · Испания. Ла Лига
Хесе рассказал, что помешало ему выиграть «Золотой мяч»
09:14 · Италия. Серия А
Назван клуб, который сыграет с «Барселоной» после отказа «Ромы»
07:58 · Испания. Ла Лига
Турецкий клуб хочет подписать полузащитника «Реала»
Все новости
Рекомендуем