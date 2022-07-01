Хорватский защитник Шиме Врсалько больше не является футболистом мадридского «Атлетико», об этом сообщается на официальном сайте «матрасников». Испанский топ-клуб и 30-летний игрок завершили сотрудничество в связи с истечением срока трудового соглашения.

Напомним, что Врсалько защищал цвета мадридского коллектива с 2016 года, а в сезоне-2018/2019 поиграл на правах аренды за миланский «Интер».

В минувшем розыгрыше испанского чемпионата хорватский футболист провел 21 поединок, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В его пассиве четыре желтые карточки.