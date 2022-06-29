«Реал» готов дать последний шанс Азару

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар останется в мадридском «Реале» на следующий сезон. По информации газеты Marca, руководство «сливочных» готово дать последний шанс звездному хавбеку. Чтобы проявить себя, Азару придется быть готовым к игре на любой позиции.

На Азара возлагались большие надежды, однако он так и не сумел проявить свои лучшие качества в столице Испании. Бельгиец сыграл за мадридцев 66 поединков во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

Из-за нескольких неудачных сезонов трансферная стоимость Эдена упала до 12 миллионов евро. Его действующий контракт с «Реалом» истекает в 2024 году.