Хави высказался о ситуации с Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о будущем нападающего клуба Усмана Дембеле.

Хави заявил Mundo Deportivo, что ничего не может сказать про данную ситуацию. Все зависит только от самого Дембеле.

Отметим, что действующий трудовой договор 25-летнего нападающего с каталонским клубом заканчивается 30 июня этого года. Стоимость футболиста согласно данным портала transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Усман Дембеле принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал в свой актив 13 результативных передач.