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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави высказался о ситуации с Дембеле

28 Июня 2022 • 23:14 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о будущем нападающего клуба Усмана Дембеле.

Хави заявил Mundo Deportivo, что ничего не может сказать про данную ситуацию. Все зависит только от самого Дембеле.

Отметим, что действующий трудовой договор 25-летнего нападающего с каталонским клубом заканчивается 30 июня этого года. Стоимость футболиста согласно данным портала transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Усман Дембеле принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал в свой актив 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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