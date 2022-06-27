«Барселона» устала от капризов Дембеле

Руководство «Барселоны» обозначило крайнюю дату, когда вингер Усман Дембеле должен определиться со своим будущим, сообщает издание Sport.

По информации источника, «сине-гранатовые» будут ждать ответа от нападающего до завершения контракта, рассчитанного до 30 июня текущего лета. Игрок должен сообщить клубу своё решение за 24 часа до истечения соглашения.

Напомним, что ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Челси», но лондонскому клубу не удалось удовлетворить финансовые запросы Усмана.

Дембеле перешёл в «Барселону» в 2017 году из дортмундской «Боруссии» за 140 млн евро. За годы в Каталонии он провёл 149 матчей, забил 32 мяча и отдал 34 результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает 25-летнего француза в 30 млн евро.