«Реал» подписал форварда молодёжной сборной Испании

Мадридский «Реал» пополнился молодым нападающим «Депортиво» и испанской молодёжки Ноэлем Лопесом.

19-летний испанский футболист подписал долгосрочное соглашение с мадридским клубом, но сперва молодой форвард начнёт выступать за «Кастилью», а только затем будет постепенно привлекаться к тренировкам с основной командой. Авторитетный портал transfermarkt оценивает переход Лопеса в «Реал» в 600 тысяч евро.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Ноэль Лопес провёл в третьем испанском дивизионе в составе «Депортиво» девять поединков, в которых забил три мяча. В активе форварда также шесть матчей за молодёжную сборную Испании.