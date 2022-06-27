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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» подписал форварда молодёжной сборной Испании

27 Июня 2022 • 07:27 Комментировать

Мадридский «Реал» пополнился молодым нападающим «Депортиво» и испанской молодёжки Ноэлем Лопесом.

19-летний испанский футболист подписал долгосрочное соглашение с мадридским клубом, но сперва молодой форвард начнёт выступать за «Кастилью», а только затем будет постепенно привлекаться к тренировкам с основной командой. Авторитетный портал transfermarkt оценивает переход Лопеса в «Реал» в 600 тысяч евро.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Ноэль Лопес провёл в третьем испанском дивизионе в составе «Депортиво» девять поединков, в которых забил три мяча. В активе форварда также шесть матчей за молодёжную сборную Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Депортиво Ноэль Лопес
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