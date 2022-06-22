Экс-тренер «Барселоны» может возглавить «Атлетик»

Известный испанский специалист Эрнесто Вальверде может в третий раз за свою карьеру возглавить «Атлетик» из Бильбао.

По информации GSFN, опытный 58-летний специалист является одним из претендентов на пост нового главного тренера команды из Бильбао. Вальверде уже дважды за свою карьеру возглавлял «Атлетик», с которым тренер в 2015 году выиграл Суперкубок Испании. Последним местом работы 58-летнего наставника была «Барселона».

Стоит отметить, что руководители «Атлетика» также рассматривают кандидатуру аргентинского тренера Марсело Бьелсы, который был в этом году уволен из «Лидса».