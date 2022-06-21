Спортивный директор «Монако» — о Чуамени в «Реале»: «Сумма трансфера имела решающее значение»

Спортивный директор «Монако» Пол Митчел рассказал о трансфере полузащитника команды Орельена Чуамени в «Реал» за 100 миллионов евро.

Митчел признался, что тяжело продать футболиста за такую большую сумму, если его команда не выступает в Лиге чемпионов.

«Я думаю, что обычно подобные суммы выплачиваются только за тех игроков, которые выступают в Лиге чемпионов. Продавая нашего игрока в «Реал», итоговая сумма трансфера имела решающее значение», — цитирует Митчела Get French Football News.

В минувшем сезоне 22-летний хавбек провёл за «Монако» 50 матчей, отметившись в них пятью голами и тремя результативными передачами.