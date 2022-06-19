Турецкий гранд включился в борьбу за Йовича

Нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, сообщает AS.

Испанский источник утверждает, что 24-летним футболистом интересуется «Бешикташ». Речь идёт об аренде футболиста на сезон-2022/23. Сообщается, что турецкий клуб хочет приобрести сначала форварда «Реал Сосьедада» Александра Сорлота или Ваута Вегхорста из «Бёрнли». Если оба варианта провалятся, то «Бешикташ» готов побороться с «Фиорентиной» за Йовича.

24-летний серб защищает цвета «Реала» с 2019 года, перейдя из немецкого «Франкфурта». Стоимость трансфера составила 63 миллионов евро. С тех пор Йович провёл за «королевский» клуб всего лишь 51 матч. Но это не помешало ему стать победителем Лиги чемпионов в сезоне-2021/22 и по два раза выиграть Кубок и Суперкубок Испании.

Его контракт с «Реалом» истекает летом 2025 года. На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.