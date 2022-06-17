Дани Алвес может продолжить карьеру в «Мальорке»

Многих поклонников «Барселоны» расстроило известие о том, что клуб не будет продлевать контракт Дани Алвеса, и бразильскому футболисту придется расстаться с «Барсой». Однако это еще не означает расставания с испанским чемпионатом - есть вероятность, что бразилец будет выступать за «Мальорку».

Островитяне, как напоминает El Mundo Deportivo, сумели сохранить свою прописку в высшей лиге испанского футбола, и теперь Алвес может стать для них отличным вариантом для усиления состава. Тем более, что в «Мальорке» можно играть «на расслабухе» - давление и нагрузки там совсем не такие, как в каталонском суперклубе.