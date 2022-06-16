Вальверде: Бензема заслужил «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, кому бы он отдал «Золотой мяч».

Футболист заявил Marca, что он отдал бы «Золотой мяч» всем одиннадцати игрокам «Реала», но нападающий Карим Бензема больше всех заслужил эту награду, потому что он демонстрировал свой высокий уровень на протяжении всего сезона. Неизвестно, что еще необходимо сделать этому форварду, чтобы наконец-то получить заслуженную награду.

34-летний француз Карим Бензема забил 44 гола и сделал 15 результативных передач в 46 матчах с учетом всех турниров. Ранее игрок заявил, что не покинет «Реал», потому что этот клуб является лучшим в мире.