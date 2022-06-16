Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде: Бензема заслужил «Золотой мяч»

16 Июня 2022 • 15:21 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, кому бы он отдал «Золотой мяч».

Футболист заявил Marca, что он отдал бы «Золотой мяч» всем одиннадцати игрокам «Реала», но нападающий Карим Бензема больше всех заслужил эту награду, потому что он демонстрировал свой высокий уровень на протяжении всего сезона. Неизвестно, что еще необходимо сделать этому форварду, чтобы наконец-то получить заслуженную награду.

34-летний француз Карим Бензема забил 44 гола и сделал 15 результативных передач в 46 матчах с учетом всех турниров. Ранее игрок заявил, что не покинет «Реал», потому что этот клуб является лучшим в мире.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Ла Лига Федерико Вальверде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
16:10 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» заинтересована в приглашении Леонардо
15:50 · Испания. Ла Лига
Стало известно условие, при котором Гризманн уйдёт в «Атлетик»
15:21 · Испания. Ла Лига
Вальверде: Бензема заслужил «Золотой мяч»
14:46 · Испания. Ла Лига
Бывший защитник «Реала» возглавил команду из третьего дивизиона чемпионата Испании
13:42 · Испания. Ла Лига
Мендеш рассказал, как ему удалось пристроить Деку в «Барселону»
12:47 · Испания. Ла Лига
Перес: «ПСЖ» – нам не враг»
12:22 · Испания. Ла Лига
«Реал» шокировал клаузулой Винисиуса потенциальных покупателей 2
11:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов продать Асенсио и назвал стоимость игрока
11:00 · Испания. Ла Лига
Гаттузо хочет видеть Веа в «Валенсии»
10:55 · Германия. Бундеслига
В «Барселоне» оценили шансы подписать Левандовски
10:49 · Англия. Премьер-лига
Хави хочет заменить Алвеса Аспиликуэтой
10:29 · Испания. Ла Лига
Испанский гранд готов подписать экс-звезду «Зенита»
10:24 · Испания. Ла Лига
Чуамени выбрал «Реал», несмотря на большие деньги в «ПСЖ»
09:58 · Испания. Ла Лига
В «Реале» высказались о возвращении Серхио Рамоса
09:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» договорилась с Гави о продлении контракта
Все новости
Рекомендуем