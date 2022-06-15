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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» предлагает «Севилье» 60 млн и одного игрока в обмен на Кунде

15 Июня 2022 • 22:29 Комментировать

«Барселона» продвинулась в переговорах с «Севильей» по трансферу центрального защитника Жюля Кунде.

Ранее в прессе сообщалось о сомнительных перспективах «Барселоны» в сделке по Кунде, однако, по данным Esport, трансфер вполне может состояться. Каталонский гранд продвинулся в переговорах с «Севильей», а сумма перехода 23-летнего француза может составить порядка 55-60 млн евро. Также андалусийцам будет предложен один из игроков, не пользующихся спросом у наставника Хави Эрнандеса, – Серджиньо Дест, Франсишку Тринкан или Клеман Ленгле.

Сам Кунде предпочитает перебраться в «Барселону», несмотря на серьёзный интерес со стороны английских «Челси» и «Ньюкасла».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Клеман Ленгле Серджино Дест Франсишку Тринкан Жюль Кунде
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