«Барселона» предлагает «Севилье» 60 млн и одного игрока в обмен на Кунде

«Барселона» продвинулась в переговорах с «Севильей» по трансферу центрального защитника Жюля Кунде.

Ранее в прессе сообщалось о сомнительных перспективах «Барселоны» в сделке по Кунде, однако, по данным Esport, трансфер вполне может состояться. Каталонский гранд продвинулся в переговорах с «Севильей», а сумма перехода 23-летнего француза может составить порядка 55-60 млн евро. Также андалусийцам будет предложен один из игроков, не пользующихся спросом у наставника Хави Эрнандеса, – Серджиньо Дест, Франсишку Тринкан или Клеман Ленгле.

Сам Кунде предпочитает перебраться в «Барселону», несмотря на серьёзный интерес со стороны английских «Челси» и «Ньюкасла».