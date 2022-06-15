Чуамени посоветовал переходить в «Реал», чтобы выигрывать трофеи

Новичок «Реала» Орельен Чуамени дал первое интервью пресс-службе клуба, в котором заявил, что мечтал играть в «королевском» клубе.

«Быть ​​в «Реале» — это сбывшаяся мечта. Это лучший клуб в мире. Если у вас есть амбиции, жажда выигрывать титулы и быть среди лучших, вы должны перейти в «Реал». Это тот клуб, в котором играют лучшие, тот, в котором собраны лучшие игроки мира. Они выиграли Лигу чемпионов, что доказывает, что в Европе нет никого сильнее», — приводит слова Чуамени пресс-служба клуба.

22-летний француз перешёл этим летом из «Монако» в «Реал» за 80 миллионов евро. В прошедшем сезоне игрок провёл 50 матчей за «монегасков», в которых смог поразить ворота соперников пять раз и отдать три голевые передачи.