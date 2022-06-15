«Реал» принял решение по украинцу Лунину

Украинский вратарь Андрей Лунин останется в мадридском «Реале», несмотря на отсутствие игровой практики. Он продолжил исполнять роль дублера Тибо Куртуа, рапортует Relevo.

Источник отмечает, что «королевский клуб» не отпустит игрока в аренду. Новый сезон Лунин начнет в составе «сливочных».

Андрей пополнил ряды мадридского коллектива летом 2018 года, заключив долгосрочное трудовое соглашение до середины 2024 года.

В прошлом сезоне 23-летний украинский вратарь провел всего два матча в Ла Лиге, в которых пропустил два мяча.