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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял решение по украинцу Лунину

15 Июня 2022 • 10:39 Комментировать

Украинский вратарь Андрей Лунин останется в мадридском «Реале», несмотря на отсутствие игровой практики. Он продолжил исполнять роль дублера Тибо Куртуа, рапортует Relevo.

Источник отмечает, что «королевский клуб» не отпустит игрока в аренду. Новый сезон Лунин начнет в составе «сливочных».

Андрей пополнил ряды мадридского коллектива летом 2018 года, заключив долгосрочное трудовое соглашение до середины 2024 года.

В прошлом сезоне 23-летний украинский вратарь провел всего два матча в Ла Лиге, в которых пропустил два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
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