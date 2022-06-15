Реакция Зидана на уход Марсело из «Реала»

Легенда французского футбола Зинедин Зидан, ранее работавший главным тренером мадридского «Реала», прокомментировал уход бразильского латераля Марсело.

«Для меня было честью делить с тобой одну раздевалку. Ты прекрасный футболист. Удачи тебе в новом месте», - оставил сообщение «Зизу» в социальной сети.

Марсело защищал цвета «королевского клуба» с 2007 года. Он принял участие в 545 поединках, записав на свой счет 38 забитых мячей и 103 голевые передачи. Его контракт со «сливочными» истек по завершении сезона-2021/2022.