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Реакция Зидана на уход Марсело из «Реала»

15 Июня 2022 • 08:15 Комментировать

Легенда французского футбола Зинедин Зидан, ранее работавший главным тренером мадридского «Реала», прокомментировал уход бразильского латераля Марсело.

«Для меня было честью делить с тобой одну раздевалку. Ты прекрасный футболист. Удачи тебе в новом месте», - оставил сообщение «Зизу» в социальной сети.

Марсело защищал цвета «королевского клуба» с 2007 года. Он принял участие в 545 поединках, записав на свой счет 38 забитых мячей и 103 голевые передачи. Его контракт со «сливочными» истек по завершении сезона-2021/2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Зинедин Зидан
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