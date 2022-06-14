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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чуамени высказался о своём переходе в «Реал»

14 Июня 2022 • 14:38 Комментировать

Полузащитник «Реала» Орельен Чуамени прокомментировал свой переход.

Чуамени сказал Mundo Deportivo, что очень благодарен президенту клуба, своему агенту и всей своей семье. Приход в «Реал» позволит бороться за самые высокие места и выиграть множество трофеев с испанской командой.   

10 июня мадридский «Реал» сообщил о покупке французского хавбека «Монако». В прошедшем сезоне Орельен Чуамени принял участие в 50 встречах, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи во всех турнирах. Согласно порталу transfermarkt стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Ла Лига Лига 1 Орельен Чуамени
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