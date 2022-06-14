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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский клуб нацелился на Почеттино, которого выгоняют из «ПСЖ»

14 Июня 2022 • 08:45 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, который близок к уходу из парижского гранда, может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Такой информацией поделились журналисты газеты Marca.

Согласно сведениям источника, новым местом работы аргентинского наставника может стать «Атлетик» Бильбао. Руководство баскского клуба обозначило Почеттино приоритетным кандидатом на эту должность.

Маурисио работает в «ПСЖ» с января 2021 года. Срок его действующего контракта с французами рассчитан до завершения сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Маурисио Почеттино
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