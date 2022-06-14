Испанский клуб нацелился на Почеттино, которого выгоняют из «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, который близок к уходу из парижского гранда, может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Такой информацией поделились журналисты газеты Marca.

Согласно сведениям источника, новым местом работы аргентинского наставника может стать «Атлетик» Бильбао. Руководство баскского клуба обозначило Почеттино приоритетным кандидатом на эту должность.

Маурисио работает в «ПСЖ» с января 2021 года. Срок его действующего контракта с французами рассчитан до завершения сезона-2022/2023.