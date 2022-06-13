Люк де Йонг может переехать в чемпионат Мексики

Голландский нападающий «Севильи» Люк де Йонг может продолжить свою карьеру в мексиканском чемпионате.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, испанская команда ведёт переговоры о трансфере 31-летнего голландского футболиста с мексиканской «Толукой». В ближайшее время контракт с форвардом будет подписан и о переходе объявят официально. Стоит отметить, что в прошлом сезоне форвард на правах арендного соглашения выступал за «Барселону».

В прошедшем сезоне Люк де Йонг провёл в испанском чемпионате в составе каталонского клуба 21 встречу и отметился шестью забитыми мячами.