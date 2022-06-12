«Реал» доплатит ещё 10 млн за Чуамени, если тот будет претендовать на «Золотой мяч»

Стали известны подробности сделки между мадридским «Реалом» и «Монако» по трансферу Орельена Чуамени.

Полузащитник официально стал игроком «Реала», подписав долгосрочный контракт. Мадридский клуб заплатил за трансфер 80 млн евро, ещё 20 млн «Монако» может получить в виде бонусов. Согласно сведениям журналиста Марио Кортеханы, половина из бонусных 20 млн будет выплачена практически гарантированно, а остальные 10 млн «Монако» получит при гораздо менее вероятных раскладах: одно из таковых – попадание Чуамени в тройку претендентов на «Золотой мяч».

22-летний француз, напомним, занял четвёртое место в списке крупнейших трансферов в истории «Реала».