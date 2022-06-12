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«Реал» доплатит ещё 10 млн за Чуамени, если тот будет претендовать на «Золотой мяч»

12 Июня 2022 • 02:07 Комментировать

Стали известны подробности сделки между мадридским «Реалом» и «Монако» по трансферу Орельена Чуамени.

Полузащитник официально стал игроком «Реала», подписав долгосрочный контракт. Мадридский клуб заплатил за трансфер 80 млн евро, ещё 20 млн «Монако» может получить в виде бонусов. Согласно сведениям журналиста Марио Кортеханы, половина из бонусных 20 млн будет выплачена практически гарантированно, а остальные 10 млн «Монако» получит при гораздо менее вероятных раскладах: одно из таковых – попадание Чуамени в тройку претендентов на «Золотой мяч».

22-летний француз, напомним, занял четвёртое место в списке крупнейших трансферов в истории «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
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