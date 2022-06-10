Бэйл прокомментировал вероятность продолжения карьеры в «Хетафе»

На протяжении недели велись дискуссии о том, останется ли полузащитник Гарет Бэйл в Ла Лиге. У валлийца завершается срок действия контракта с «Реалом».

Как сообщает Marca, услуги Бэйла были предложены «Хетафе», и в мадридском клубе всерьез рассматривали этот вариант. Тем не менее, в пятницу футболист заявил, что не собирается переходить в «Хетафе».

- Я не буду играть за «Хетафе», никаких сомнений в этом, - заявил Бэйл на пресс-конференции. - Куда бы я не перешел, это будет беспроигрышный вариант, потому что я получу игровую практику перед чемпионатом мира.

Бэйлу 32 года, за свою карьеру он играл только за три клуба: «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Реал».