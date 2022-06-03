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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кавани может перебраться в чемпионат Испании

03 Июня 2022 • 06:33 Комментировать

Опытный уругвайский нападающий Эдинсон Кавани может продолжить свою карьеру в испанском чемпионате.

По информации инсайдера Экрема Конура, 35-летний уругвайский футболист входит в сферу интересов нескольких испанских команд, среди которых мадридский «Атлетико», «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Севилья». До этого в прессе были слухи о том, что форвард может следующий сезон провести в Южной Америке.

Напомним, что в прошедшем сезоне Эдинсон Кавани в составе «Манчестер Юнайтед» провёл в английском чемпионате 15 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вильярреал Севилья Реал Сосьедад Ла Лига Эдинсон Кавани
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