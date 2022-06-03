Кавани может перебраться в чемпионат Испании

Опытный уругвайский нападающий Эдинсон Кавани может продолжить свою карьеру в испанском чемпионате.

По информации инсайдера Экрема Конура, 35-летний уругвайский футболист входит в сферу интересов нескольких испанских команд, среди которых мадридский «Атлетико», «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Севилья». До этого в прессе были слухи о том, что форвард может следующий сезон провести в Южной Америке.

Напомним, что в прошедшем сезоне Эдинсон Кавани в составе «Манчестер Юнайтед» провёл в английском чемпионате 15 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.