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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Ницца» заинтересована в защитнике «Барселоны» Юмтити

01 Июня 2022 • 16:12 Комментировать

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в «Ницце», пишет издание Fichajes.

По информации источника, 28-летний француз не хочет покидать команду, но руководству «Барселоны» нужно избавиться от нескольких игроков с крупными контрактами, чтобы осуществить трансферы в летнее трансферное окно. Сложность возникает в том, что боссам «Барсы» нужно найти способ, как разорвать контракт с футболистом, которому комфортно в команде.

В этом сезоне он не вышел на поле лишь один раз. Контракт Юмтити с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Стоит отметить, что после прихода Жоана Лапорты в команду «Барселона» начала предпринимать попытки расстаться с игроком.


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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Барселона Жоан Лапорта Самуэль Юмтити
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