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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати: «Хочу навсегда остаться в «Барселоне»

29 Мая 2022 • 23:35 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати признался, что его не интересуют предложения других клубов.

По информации прессы, за 19-летним футболистом следит «ПСЖ», но самого испанца не волнуют подобные слухи. 

«Я даже не в курсе, какие предложения «Барселона» получает по мне. В самом начале карьеры я сказал своим родителям и агенту, что просто хочу оставаться в «Барселоне». Надеюсь провести здесь всю свою жизнь», – заявил Фати, слова которого приводит журналист Мигель Бласкес.

Ансу Фати провёл за «Барселону» 57 поединков, в которых отметился 19 забитыми мячами. В прошедшем сезоне юный вингер вышел на поле 14 раз, успев забить 6 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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