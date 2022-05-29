Фати: «Хочу навсегда остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати признался, что его не интересуют предложения других клубов.

По информации прессы, за 19-летним футболистом следит «ПСЖ», но самого испанца не волнуют подобные слухи.

«Я даже не в курсе, какие предложения «Барселона» получает по мне. В самом начале карьеры я сказал своим родителям и агенту, что просто хочу оставаться в «Барселоне». Надеюсь провести здесь всю свою жизнь», – заявил Фати, слова которого приводит журналист Мигель Бласкес.

Ансу Фати провёл за «Барселону» 57 поединков, в которых отметился 19 забитыми мячами. В прошедшем сезоне юный вингер вышел на поле 14 раз, успев забить 6 голов.