«Барселона» не планирует подписывать Янузая

«Барселона» не планирует подписывать полузащитника Аднана Янузая на правах свободного агента.

Контракт футболиста с «Реалом Сосьедад» заканчивается этим летом и стороны решили не продолжать сотрудничество. Одним из кандидатов на игрока была «Барселона», но, как сообщает Mundo Deportivo, в каталонском клубе опровергли эту возможность.

Янузай считался одним из самых талантливый игроков Европы, в 2013 году ворвавшись в первую команду «Манчестер Юнайтед». Но футболист так и не смог реализовать свой потенциал полностью.

В этом сезоне Янузай провел в Ла Лиге 33 игры, забив 3 гола.