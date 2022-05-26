Лапорта - о сезоне «Барселоны»: «Я разочарован и зол»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта подвел итоги прошедшего сезона для «сине-гранатовых».

«Я очень разочарован и зол. Несмотря на кадровые проблемы, связанные с травмами, нам непозволительно проигрывать на своем поле «Кадису», «Вильярреалу» и «Райо Вальекано». Я остался разочарован отношением команды к делу. Думаю, мне даже приходилось страдать больше, чем Хави», - приводит слова руководителя L'Esportiu.

В минувшем розыгрыше испанской Ла Лиги «Барселона» финишировала на втором месте, уступив чемпионский титул мадридскому «Реалу».