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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта - о сезоне «Барселоны»: «Я разочарован и зол»

26 Мая 2022 • 08:48 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта подвел итоги прошедшего сезона для «сине-гранатовых».

«Я очень разочарован и зол. Несмотря на кадровые проблемы, связанные с травмами, нам непозволительно проигрывать на своем поле «Кадису», «Вильярреалу» и «Райо Вальекано». Я остался разочарован отношением команды к делу. Думаю, мне даже приходилось страдать больше, чем Хави», - приводит слова руководителя L'Esportiu.

В минувшем розыгрыше испанской Ла Лиги «Барселона» финишировала на втором месте, уступив чемпионский титул мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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