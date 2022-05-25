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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус подтвердил, что останется в «Реале»

25 Мая 2022 • 13:40 Комментировать

Молодой бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор подтвердил журналистам, что он останется в мадридском клубе.

Винисиус заявил, что его не интересует «ПСЖ», ведь он хочет остаться в мадридской команде. Бразильский форвард отметил, что он очень близок к подписанию нового соглашения со «сливочными». Напомним, что до этого в прессе была информация о том, что 21-летний игрок подпишет с «Реалом» контракт до лета 2028 года.

В этом сезоне Винисиус Жуниор провёл в испанском чемпионате 35 поединков, в которых забил 17 голов и сделал десять ассистов. «Реал» в этом сезоне выиграл чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор
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