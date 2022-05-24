Марселино уйдёт с поста главного тренера «Атлетика» из Бильбао в летнее межсезонье.

Специалист возглавил баскский клуб в январе 2021 года, в том же году выиграл Суперкубок Испании и дважды выводил команду в финал Кубка Испании.

«Атлетик» завершил сезон Ла Лиги 2021-22 — единственную полную кампанию Марселино во главе клуба — на восьмом месте, с отставанием от «Вильярреала» на четыре очка и местом в Лиге конференций, что является улучшением по сравнению с прошлым сезоном.

Причины ухода пока не объявляются.