Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Валенсию»

Бывший наставник московского «Спартака» Руй Витория может этим летом стать новым главным тренером «Валенсии».

По информации Plaza Deportiva, руководители «летучих мышей» недавно связывались с португальским специалистом, который пока находится без работы. У боссов «Валенсии» есть разногласия с нынешним тренером Хосе Бордаласом, который может быть отправлен в отставку в ближайшее время.

Напомним, что футболисты «Валенсии» в этом сезоне заняли лишь девятую строчку в испанском чемпионате и не сумели попасть в еврокубки. «Летучие мыши» также уступили в финале Кубка Испании.