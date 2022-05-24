«Реал» намерен вознаградить Родриго

Мадридский «Реал» намерен заключить новое соглашение с бразильским нападающим Родриго. «Королевский клуб» предложит игроку контракт с повышением заработной платы.

Как информирует газета Marca, в Мадриде решили поощрить футболиста за успешные выступления. Наставник команды Карло Анчелотти убежден, что Родриго еще не вышел на свой максимум. Итальянец полагает, что у него есть все шансы стать игроком мирового класса.

В сезоне-2021/2022 21-летний нападающий принял участие в 48 поединках на клубном уровне, записав на свой счет девять забитых мячей и девять голевых передач.