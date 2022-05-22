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«Трус и предатель»: испанский журналист жёстко наехал на Мбаппе из-за отказа «Реалу»

22 Мая 2022 • 18:07 Комментировать (2)

Журналист Хосе Феликс Диас прокомментировал отказ нападающего Килиана Мбаппе от трансфера в мадридский «Реал». Француз решил не переезжать в Испанию и продлил контракт с «ПСЖ». Это сильно возмутило представителя СМИ, обрушившегося с критикой на игрока.

«Ты не мужчина после этого. Может, ты и будешь великим игроком, но останешься мелким человеком. Ты предатель, который не держит свое слово. Ты предал не только «Реал», но и миллионы болельщиков. Ты трус, которому не хватило смелости все рассказать мадридцам. Раньше ты отвечал, что все в порядке, но затем перестал выходить на связь», - передает слова журналиста El Chiringuito de Jugones.

Напомним, что Мбаппе подписал с «ПСЖ» контракт до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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