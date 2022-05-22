Линекер поддержал выбор Мбаппе

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер высказался о новом контракте между нападающим Килианом Мбаппе и «ПСЖ».

«Мне нравится футбол в Испании, но сильно раздражает их нытье о том, что якобы выбор Мбаппе разрушает игру. Считаю это перебором.

Топ-клубы Примеры регулярно приглашали мировых звезд, подписывали с ними большие контракты. Никто не мог с ними тягаться. Но не всегда получается так, как вам хочется», - гласит сообщение Линекера в соцсетях.

Напомним, что Мбаппе отказал «Реалу» и подписал новый контракт с «ПСЖ».