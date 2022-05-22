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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хотел сыграть на опережение и первым отказать Мбаппе

22 Мая 2022 • 09:30 Комментировать

Мадридский «Реал» собирался отозвать предложение для французского нападающего Килиана Мбаппе, когда игрок начал сомневаться в своем выборе.

Согласно сведениям газеты Marca, в Мадриде было крайне недовольны неопределенностью 23-летнего форварда. В последние дни у «сливочных» закрались сомнения в намерениях Мбаппе, и они всерьез подумывали о том, чтобы выйти из переговоров. Однако Килиан опередил «Реал» и первым сообщил об отказе мадридцам.

В субботу, 21 мая, Мбаппе поставил подпись под новым контрактом с «королевским клубом». Договор рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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