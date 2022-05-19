Анчелотти отреагировал на уход Бэйла

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о грядущем уходе валлийского вингера Гарета Бэйла из «королевского клуба».

«Его контракт подходит к концу. Бэйл является частью истории «Реала». Гарет навсегда останется в памяти местных болельщиков. Этот футболист сыграл огромную роль в финалах Лиги чемпионов. Это стоит признать», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Бэйл играет за мадридский коллектив с 2013 года. В текущем сезоне валлиец принял участие всего в пяти поединках испанского чемпионата.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Гарета называется АПЛ.