Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» смирился с уходом Мбаппе в «Реал»

18 Мая 2022 • 08:47 Комментировать

Французский «ПСЖ» больше не будет пытаться уговорить звездного нападающего Килиана Мбаппе остаться в команде. Парижский гранд окончательно смирился с переходом форварда в мадридский «Реал», об этом рапортует ESPN.

Ранее парижане пытались переубедить Мбаппе новым выгодным контрактом, однако игрок отказался от предложенных условий. Килиан мечтает выступать за «Реал». Об этом трансфере стороны планируют объявить после финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая в столице Франции.

Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. Он был признан лучшим футболистом Лиги 1 в сезоне-2021/2022.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
08:47 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» смирился с уходом Мбаппе в «Реал»
08:41 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: Мы должны стремиться к победам во всех турнирах
08:37 · Испания. Ла Лига
«Барселону» не устроило предложение от «Валенсии» по продаже Солера и Гайя
08:27 · Испания. Ла Лига
«Реал» работает над новым контрактом для Родриго
08:21 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» заинтересована в приобретении Брайтвайта
07:47 · Испания. Ла Лига
Чуамени вряд ли летом перейдёт в «Реал»
03:58 · Испания. Ла Лига
Лапорта пытается «слить» Пуча, Брайтвайта и Деста «Валенсии»
02:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - лидер среди европейских топ-клубов по количеству задействованных игроков в ходе сезона
00:57 · Испания. Ла Лига
Окружение Мбаппе отреагировало на заявление Лапорты о гигантской зарплате француза 1
17 Мая
23:17 · Россия. Премьер-лига
В «Эльче» рассказали о будущем Понсе эксклюзив
22:43 · Испания. Ла Лига
«Реал» следит за полузащитником «Ривер Плейта» Фернандесом
22:40 · Испания. Ла Лига
Лапорта оценил работу Хави в «Барселоне»: «Могли бороться за чемпионство, если бы не травмы»
22:28 · Германия. Бундеслига
Тренер сборной Польши: «Хочу видеть Левандовски в «Барселоне»
22:12 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Барселоны» перейдёт в португальский клуб
21:56 · Англия. Чемпионшип
Агент Бэйла: «Гарет не думает о деньгах» 3
Все новости
Рекомендуем