«ПСЖ» смирился с уходом Мбаппе в «Реал»

Французский «ПСЖ» больше не будет пытаться уговорить звездного нападающего Килиана Мбаппе остаться в команде. Парижский гранд окончательно смирился с переходом форварда в мадридский «Реал», об этом рапортует ESPN.

Ранее парижане пытались переубедить Мбаппе новым выгодным контрактом, однако игрок отказался от предложенных условий. Килиан мечтает выступать за «Реал». Об этом трансфере стороны планируют объявить после финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая в столице Франции.

Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. Он был признан лучшим футболистом Лиги 1 в сезоне-2021/2022.