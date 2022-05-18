«Барселону» не устроило предложение от «Валенсии» по продаже Солера и Гайя

«Валенсия» готова продать «Барселоне» двух игроков основного состава за 60 миллионов евро, но каталонский клуб не устраивает цена на футболистов.

Ранее сообщалось, что «Барса» интересуется лидерами «Валенсии» Карлосом Солером и Хосе Гайя. Солер известен, как один из самых стабильных полузащитников Ла Лиги. Гайя, в свою очередь, отлично проявляет себя на позиции левого защитника.

«Валенсия» готова отпустить обоих футболистов за общую сумму 60 миллионов евро, однако «Барселона» считает, что цена слишком завышена.

В этом сезоне Солер провел в Ла Лиге 31 игру, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Гайя поучаствовал в 23 матчах, отметился 2 голами и 4 результативными пасами.