Чуамени вряд ли летом перейдёт в «Реал»

Французский полузащитник «Монако» Орельен Чуамени в это летнее трансферное окно вряд ли окажется в мадридском «Реале».

По информации журналиста Фабриса Хокинса, мадридская команда очень хочет заполучить в свои ряды 22-летнего французского футболиста, но в ближайшее время подписывать Чуамени нет смысла, так как линия полузащиты у «Реала» полностью укомплектована и француз просто не будет получать достаточное количество игрового времени.

Напомним, что в этом сезоне Орельен Чуамени провёл во французской лиге 34 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.