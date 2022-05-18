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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чуамени вряд ли летом перейдёт в «Реал»

18 Мая 2022 • 07:47 Комментировать

Французский полузащитник «Монако» Орельен Чуамени в это летнее трансферное окно вряд ли окажется в мадридском «Реале».

По информации журналиста Фабриса Хокинса, мадридская команда очень хочет заполучить в свои ряды 22-летнего французского футболиста, но в ближайшее время подписывать Чуамени нет смысла, так как линия полузащиты у «Реала» полностью укомплектована и француз просто не будет получать достаточное количество игрового времени.

Напомним, что в этом сезоне Орельен Чуамени провёл во французской лиге 34 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
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