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«Барселона» может приобрести 21-летнего опорника из «Палмейраса»

17 Мая 2022 • 15:01 Комментировать

«Барселона» может приобрести 21-летнего опорника из «Палмейраса» Данило. Агенты игрока уже связались с представителями каталонского клуба, сообщает Diario Sport.

Данило рассматривается как футболист, способный стать дублером Серхио Бускетса и в конечном итоге занять его место. Однако, согласится ли Данило на такую роль, пока остается неизвестным.

Трансфер игрока оценивается в 20-25 миллионов евро, что заметно ниже стоимости перехода футболиста из европейского клуба.

В составе «Палмейраса» Данило дважды стал обладателем Кубка Либертадорес.

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Барселона Палмейрас
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