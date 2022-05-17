«Барселона» может приобрести 21-летнего опорника из «Палмейраса» Данило. Агенты игрока уже связались с представителями каталонского клуба, сообщает Diario Sport.

Данило рассматривается как футболист, способный стать дублером Серхио Бускетса и в конечном итоге занять его место. Однако, согласится ли Данило на такую роль, пока остается неизвестным.

Трансфер игрока оценивается в 20-25 миллионов евро, что заметно ниже стоимости перехода футболиста из европейского клуба.

В составе «Палмейраса» Данило дважды стал обладателем Кубка Либертадорес.