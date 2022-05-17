«Реал» продаст Себальоса и Асенсио, если игроки не продлят контракты с клубом

Руководители мадридского «Реала» готовы этим летом продать двух испанских полузащитников, а именно Дани Себальоса и Марко Асенсио.

По информации издания АВС, представители мадридской команды дали понять обоим футболистам, что если они не продлят свои соглашения с «королевским клубом», то будут проданы в это летнее трансферное окно. Стоит отметить, что и у Себальоса, и у Асенсио нынешние контракты рассчитаны до июня 2023 года.

В этом сезоне Марко Асенсио забил в испанской лиге десять мячей в 31 матче. Себальос же провёл в национальном чемпионате лишь десять поединков.