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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» продаст Себальоса и Асенсио, если игроки не продлят контракты с клубом

17 Мая 2022 • 12:03 Комментировать

Руководители мадридского «Реала» готовы этим летом продать двух испанских полузащитников, а именно Дани Себальоса и Марко Асенсио.

По информации издания АВС, представители мадридской команды дали понять обоим футболистам, что если они не продлят свои соглашения с «королевским клубом», то будут проданы в это летнее трансферное окно. Стоит отметить, что и у Себальоса, и у Асенсио нынешние контракты рассчитаны до июня 2023 года.

В этом сезоне Марко Асенсио забил в испанской лиге десять мячей в 31 матче. Себальос же провёл в национальном чемпионате лишь десять поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ла Лига Марко Асенсио Дани Себальос
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