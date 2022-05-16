Бэйл покинет «Реал» в конце сезона

Джонатан Барнетт, агент, представляющий интересы нападающего «Реала» Гарета Бэйла, объявил, что футболист покинет команду.

«Гарет покинет «Реал», но нам нужно подождать, чтобы узнать, попадёт ли сборная Уэльса в финальную стадию чемпионата мира в Катаре. Всё будет зависеть от результатов отбора», — цитирует Барнетта Record.

Агент добавил, что решение, в какой клуб перейдёт футболист, будет приниматься позже. Агент не исключает возвращение валлийца в Англию.

Бэйл защищает цвета «Реала» с 2013 года, он перешёл в испанский клуб из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро. В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в 7 матчах за «Реал» во всех турнирах и забил 1 мяч.

В данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость Бэйла в 3 миллиона евро.