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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бэйл покинет «Реал» в конце сезона

16 Мая 2022 • 22:00 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
20.05 22:00

Джонатан Барнетт, агент, представляющий интересы нападающего «Реала» Гарета Бэйла, объявил, что футболист покинет команду.

«Гарет покинет «Реал», но нам нужно подождать, чтобы узнать, попадёт ли сборная Уэльса в финальную стадию чемпионата мира в Катаре. Всё будет зависеть от результатов отбора», — цитирует Барнетта Record.

Агент добавил, что решение, в какой клуб перейдёт футболист, будет приниматься позже. Агент не исключает возвращение валлийца в Англию.

Бэйл защищает цвета «Реала» с 2013 года, он перешёл в испанский клуб из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро. В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в 7 матчах за «Реал» во всех турнирах и забил 1 мяч.

В данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость Бэйла в 3 миллиона евро.  


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл Ла Лига
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РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
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