«Эспаньол» и «Валенсия» снова не победили, Черышев вышел на замену

Бросившие играть в конце сезоне «Эспаньол» и «Валенсия» встретились в 37-м туре и снова не смогли прервать свои серии без побед. Макси Гомес забил за гостей на 37-й минуте, а перед уходом команд в раздевалки Рауль де Томас сравнял счет - 1:1.
Полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 74-й минуте. Его команда остается на 10-м месте, соперник - 13-й.
Протокол игры
|37'Макси Гомес (0:1)
|(1:1) Рауль де Томас45'
Лопес Диего•Санчес Рубен II•Серхи Гомес•Давид Лопес•Кабрера Леандро•Мелендо Оскар 58' (Рибаудо Нико ( 58') •Дардер Серхи • 70'Мерида Фран 3' 69' (Вильяэрмоса Даниэль ( 69') •Де Вильена Тонни•Пуадо Хавьер 68' (Эмбарба Адриан ( 68') •Рауль де Томас 45'
Силлессен Яспер•Корреа Тьерри•Фулкье Димитри•Альдерете Омар•Джюмарт Эрай 67' (Муса Юнус ( 67') •Гайя Хосе•Солер Карлос 74' (Гуэдеш Гонсалу ( 74') •Рачич Урош 74' (Хиль Бриан ( 74') •Мориба Илайкс•Андре Маркос 74' (Черышев Денис ( 74') •Макси Гомес
14 мая. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).