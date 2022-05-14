«Эспаньол» и «Валенсия» снова не победили, Черышев вышел на замену

Бросившие играть в конце сезоне «Эспаньол» и «Валенсия» встретились в 37-м туре и снова не смогли прервать свои серии без побед. Макси Гомес забил за гостей на 37-й минуте, а перед уходом команд в раздевалки Рауль де Томас сравнял счет - 1:1.

Полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 74-й минуте. Его команда остается на 10-м месте, соперник - 13-й.