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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» официально уволил Морено

13 Мая 2022 • 14:32 Комментировать
Эспаньол
...
Валенсия
14.05 19:30

Каталонский «Эспаньол» официально объявил о решении расстаться с главным тренером команды Висенте Морено. Журналист Фабрицио Романо также добавляет, что по окончанию сезона клуб покинет спортивный директор Руфете.

По сведениям источника, руководство «Эспаньола» сейчас активно рассматривает вариант с приглашением на должность главного тренера экс-чемпиона мира Фабио Каннаваро, который в данный момент находится без работы.

Напомним, что на данный момент «Эспаньол» занимает 13 строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Руководство уволило Висенте Морено из-за неудовлетворительных результатов.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Висенте Морено
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