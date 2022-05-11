Пуч хочет покинуть «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч хочет покинуть каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сначала молодой игрок хотел остаться и побороться за своё место в команде, но сейчас он уверен, что покинуть родной клуб – единственный правильный вариант.

Ранее появлялась информация об интересе к Пучу со стороны «Вильярреала» и «Сельты». Его контракт с «каталонцами» рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне 22-летний испанец провёл за «сине-гранатовых» 15 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить один мяч. Transfermarkt оценивает креативного хавбека в девять млн евро.