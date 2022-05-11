Обамеянг: Надеюсь, что Дембеле всё же останется в «Барселоне»

Габонский нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал журналистам о том, что думает по поводу французского полузащитника Усмана Дембеле.

Обамеянг сказал, что ему нравится играть в связке с Дембеле, которого форвард считает своим младшим братом. Габонец отметил, что у него прекрасные отношения с Усманом, так что он очень надеется на то, что француз всё же останется в каталонской команде на следующий сезон. Напомним, что Дембеле летом станет свободным агентом.

В этом сезоне Усман Дембеле провёл в испанской лиге 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и 13 ассистами.