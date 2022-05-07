Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» хочет подписать Ло Чельсо

07 Мая 2022 • 09:36 Комментировать

Руководители «Севильи» хотят подписать аргентинского полузащитника Джовани Ло Чельсо, который в данный момент на правах аренды выступает за «Вильярреал».

По информации Todofichajes, 26-летний аргентинский футболист попал в сферу интересов «Севильи», которая планирует летом заполучить игрока. Стоит отметить, что права на Ло Чельсо принадлежат лондонскому «Тоттенхэму». Нынешняя команда аргентинца, а именно «Вильярреал», попробует летом выкупить у «шпор» контракт полузащитника.

Напомним, что в этом сезоне Джовани Ло Чельсо провёл в испанской лиге 12 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вильярреал Севилья Джовани Ло Чельсо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.05  15:00 Мальорка ... Гранада 1.98 3.35 4.10
07.05  17:15 Атлетик Б ... Валенсия 1.55 4.05 6.70
07.05  19:30 Сельта ... Алавес 1.90 3.40 4.50
07.05  19:30 Кадис ... Эльче 1.72 3.65 5.20
07.05  22:00 Бетис ... Барселона 3.10 3.75 2.18
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
10:13 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес: «Бензема заслужил «Золотой мяч»
09:36 · Испания. Ла Лига
«Севилья» хочет подписать Ло Чельсо
09:31 · Испания. Ла Лига
Давид Сильва побил рекорд Карпина в «Реал Сосьедаде»
09:22 · Испания. Ла Лига
Фанаты «Реала» жёстко оскорбили Пике
09:09 · Испания. Ла Лига
Суарес готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»
09:07 · Германия. Бундеслига
Пике сравнил Холанна и Мбаппе
05:14 · Испания. Ла Лига
Хави остаётся верен «тики-таке»
03:22 · Испания. Ла Лига
Средняя результативность Бензема в текущем сезоне - ровно 1 гол за матч
00:14 · Испания. Ла Лига
Испанская общественность поддерживает идею возвращения Луиса Суареса в «Барселону»
00:08 · Испания. Ла Лига
«Леванте» дожал «Реал Сосьедад» на 90-й минуте
06 Мая
22:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» организует победный коридор для «Бетиса»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Леванте» — «Реал Сосьедад»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
20:52 · Испания. Ла Лига
Стало известно, вернёт ли «Барселона» Луиса Суареса 5
19:55 · Испания. Ла Лига
На следующей неделе у Мбаппе состоится встреча с руководством «Реала»
18:59 · Англия. Премьер-лига
Компани: «Мой сын очень долго плакал после матча «Реал» – «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем