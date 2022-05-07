«Севилья» хочет подписать Ло Чельсо

Руководители «Севильи» хотят подписать аргентинского полузащитника Джовани Ло Чельсо, который в данный момент на правах аренды выступает за «Вильярреал».

По информации Todofichajes, 26-летний аргентинский футболист попал в сферу интересов «Севильи», которая планирует летом заполучить игрока. Стоит отметить, что права на Ло Чельсо принадлежат лондонскому «Тоттенхэму». Нынешняя команда аргентинца, а именно «Вильярреал», попробует летом выкупить у «шпор» контракт полузащитника.

Напомним, что в этом сезоне Джовани Ло Чельсо провёл в испанской лиге 12 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.