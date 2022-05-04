«Реал» надеется сбить цену на Чуамени

Руководители мадридского «Реала» надеются этим летом заполучить в свои ряды французского полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

По информации As, французская команда хочет выручить с продажи 22-летнего футболиста около 70 миллионов евро. Представители мадридского клуба считают, что эта сумма слишком большая. В «Реале» надеются сбить цену хотя бы до 50 миллионов. Напомним, что в услугах Чуамени также заинтересованы лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Орельен Чуамени провёл во французской лиге 32 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.