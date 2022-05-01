Куртуа: Надеемся завершить сезон победой в Лиге чемпионов

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился с журналистами эмоциями после чемпионского титула мадридского клуба.

Куртуа сказал, что мадридская команда провела отличный сезон и вполне заслужила чемпионство. Бельгийский вратарь отметил, что «сливочные» надеются завершить этот сезон победой в Лиге чемпионов. Напомним, что в первом полуфинальном матче «Реал» уступил «Манчестер Сити» со счётом 3:4. Ответная встреча состоится четвёртого мая.

Напомним, что в этом сезоне Тибо Куртуа провёл в испанском чемпионате 34 матча, в которых 14 раз сумел отыграть на ноль.