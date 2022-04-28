Буну: «Мы должны стремиться ко второму месту»

Голкипер «Севильи» Яссин Буну заявил журналистам, что «Севилья» будет бороться за второе место в чемпионате Испании.

«Мы должны во всех оставшихся играх бороться за второе место. Для меня это был бы очень хороший год, потому что мы бы улучшили то, что было сделано раньше. Если мы придем вторыми, в будущем мы можем представить себя ближе к титулу», - сказал Буну на пресс-конференции перед матчем с «Кадисом».

Также он прокомментировал информацию о продлении контракта с клубом.

«Я нахожусь в месте, которое позволило мне создать имя на европейском уровне, и это лучшее место, чтобы продолжать укреплять его и продолжать расти», - сказал Буну.

На данный момент «Севилья» делит второе-третье место в таблице Ла Лиги с «Барселоной».