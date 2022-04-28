«Атлетико» заинтересован в полузащитнике «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни заинтересовал мадридский «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Маккенни может стать частью сделки по выкупу Альваро Мораты. У «Ювентуса» есть опция выкупа испанского форварда за €35 млн, но они предпочли бы не платить эту сумму. В обмене Мораты на Маккенни заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне, который является поклонникам таланта американца.

В текущем сезоне 23-летний игрок провёл за «зебр» 28 матчей, в которых забил четыре мяча. Его цена на Transfermarkt составляет €25 млн.