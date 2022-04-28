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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» близка к подписанию Хави Галана

28 Апреля 2022 • 08:05 Комментировать

«Барселона» близка к подписанию защитника «Сельты» Хави Галана.

Хави Галан зарекомендовал себя как один из самых надежных левых защитников Ла Лиги в последние два года. В этом сезоне он провел 34 игры и сделал 2 результативные передачи.

Каталонский клуб рассматривает 27-летнего испанского футболиста, как надежного сменщика для Жорди Альбы. Как сообщает SPORT, каталонский клуб близок к подписанию футболиста, цена на которого составляет около 10 миллионов евро.

Уточняется, что сделка может состояться с участием одного из игроков «Барселоны». В этом случае в «Сельту» может перейти или Рики Пуч, или Мартин Брайтвайт..

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Мартин Брайтвайт Рики Пуч Хави Галан
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