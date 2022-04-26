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Суарес перейдёт в клуб Бекхэма по окончании нынешнего сезона

26 Апреля 2022 • 16:35 Комментировать
Charlotte FC
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Интер Майами
07.05 22:30

35-летний нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес согласовал условия контракта с клубом МЛС «Интер Майами», сообщает Diariouf.

По информации источника, уругваец подпишет контракт с американским клубом на два года. В данный момент он сосредоточен на оставшихся матчах сезона и очень хочет помочь «матрасникам» выйти в Лигу чемпионов. Поэтому официальное подписание соглашения состоится после окончания текущего розыгрыша Ла Лиги.

Напомним, что владельцем «Интер Майами» является бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

В нынешнем сезоне на счету Суареса 13 забитых мячей и три результативные передачи в 41 матче за «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Уругвая в 10 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Атлетико Мадрид Луис Суарес Интер Майами
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