Суарес перейдёт в клуб Бекхэма по окончании нынешнего сезона

35-летний нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес согласовал условия контракта с клубом МЛС «Интер Майами», сообщает Diariouf.

По информации источника, уругваец подпишет контракт с американским клубом на два года. В данный момент он сосредоточен на оставшихся матчах сезона и очень хочет помочь «матрасникам» выйти в Лигу чемпионов. Поэтому официальное подписание соглашения состоится после окончания текущего розыгрыша Ла Лиги.

Напомним, что владельцем «Интер Майами» является бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

В нынешнем сезоне на счету Суареса 13 забитых мячей и три результативные передачи в 41 матче за «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Уругвая в 10 миллионов евро.