Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Орье рассказал о совместной работе с Моуринью

26 Апреля 2022 • 13:13 Комментировать

Ивуарийский защитник «Вильярреала» Серж Орье рассказал журналистам о совместной работе с португальским тренером Жозе Моуринью.

Орье сказал, что иногда ему хотелось просто убить португальского наставника, но со временем ненависть превращается в любовь. Защитник отметил, что Моуринью прирождённый победитель, так что он старается идентифицировать себя с Жозе. Ивуариец добавил, что он ничего против Моуринью не имеет.

Напомним, что Серж Орье работал вместе с Моуринью в лондонском «Тоттенхэм». На данный момент португальский специалист тренирует «Рому».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Серж Орье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
13:13 · Испания. Ла Лига
Орье рассказал о совместной работе с Моуринью
12:40 · Испания. Ла Лига
Иско перейдёт в «Бетис», где будет зарабатывать по 10 миллионов за сезон
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать молодую звезду «Барселоны»
11:40 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Вильярреала» Капу назвал Эмери гением
10:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет удержать своего воспитанника
10:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Наслаждаюсь работой в «Реале»
08:53 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет подписать полузащитника «Атлетика»
25 Апреля
23:12 · Голландия. Эредивизие
Сегодня исполнилось 75 лет со дня рождения Кройфа
22:45 · Испания. Кубок
Хоакин установил уникальное достижение «Бетиса»
21:15 · Испания. Ла Лига
«Реал» собирается подписать 16-летнего голкипера
19:57 · Испания. Ла Лига
Хоакин не собирается заканчивать карьеру
17:35 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» Дест пропустит остаток сезона
17:01 · Англия. Премьер-лига
Кунде хочет покинуть «Севилью»
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Де Йонга двух футболистов 3
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» придётся заплатить 70 миллионов за Кунде
Все новости
Рекомендуем