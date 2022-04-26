Орье рассказал о совместной работе с Моуринью

Ивуарийский защитник «Вильярреала» Серж Орье рассказал журналистам о совместной работе с португальским тренером Жозе Моуринью.

Орье сказал, что иногда ему хотелось просто убить португальского наставника, но со временем ненависть превращается в любовь. Защитник отметил, что Моуринью прирождённый победитель, так что он старается идентифицировать себя с Жозе. Ивуариец добавил, что он ничего против Моуринью не имеет.

Напомним, что Серж Орье работал вместе с Моуринью в лондонском «Тоттенхэм». На данный момент португальский специалист тренирует «Рому».